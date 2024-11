A cegueira de um dos maiores nomes do rock mundial: “Vai ficar tudo bem”

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Elton John, de 77 anos, revelou que perdeu completamente a visão do olho direito após uma infecção e que o olho esquerdo também não está em boas condições. O músico, que se aposentou dos palcos, também sofre de severas dores no quadril, após uma queda em 2023. Ele disse ainda que já retirou as amígdalas, o apêndice, a próstata e fez cirurgia nos joelhos e nos quadris. “Não restou muito de mim”, brincou.

A revelação da cegueira foi feita durante o programa Good Morning America, nesta segunda-feira, 25. O artista contou que perdeu a visão em julho. “Já faz quatro meses que não enxergo”, disse. O cantor, no entanto, não perdeu as esperanças e disse estar confiante de que tudo ficará bem. “Estou um pouco limitado. Consigo fazer essa entrevista, mas não sei se conseguiria entrar no estúdio e gravar. Não consigo ver nem mesmo uma letra”, afirmou o músico, justificando porque seu novo álbum ainda não foi lançado.

Elton John afirmou que, quando notou a perda de visão, ficou perplexo, mas tomou iniciativas para tentar melhorar.

O artista concedeu a entrevista para falar do lançamento do documentário Elton John: Never Too Late, com estreia prevista para 13 de dezembro, no Disney+. O filme relata a vida do músico, desde o sucesso nos anos 1970 e 1980, a produção dos hits que o consagraram, a vida em família e o vício em drogas.