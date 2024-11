A banda de rock que destronou Taylor Swift e venceu nas paradas de 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O álbum From Zero, lançado neste mês ano pelo Linkin Park, atingiu um feito pouco comum para bandas de rock nos últimos anos: ele atingiu as primeiras posições dos rankings musicais em todo o mundo. Segundo um levantamento do site Loudwire, o álbum ficou em primeiro lugar no Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Holanda, Suíça, Áustria, Bélgica, Austrália e Nova Zelândia. Nos Estados Unidos, o Linkin Park ficou em segundo lugar na Billboard 200, o principal ranking da revista, superado apenas pelo grupo de Kpop Ateez, com Golden Hour: Part 2.

O álbum marca a nova formação do grupo, com a cantora Emily Armstrong no lugar do vocalista Chester Bennington, que morreu em 2017. O grupo também contou com a participação de um novo baterista, Colin Brittain. “Não sei qual foi o nosso último Número 1, mas foi há muito tempo. Isso é muito legal. É um grande negócio para todos nós”, escreveu o vocalista Mike Shinoda.

O novo disco foi lançado na sexta-feira, 15, durante o show da banda no Allianz Parque, em São Paulo, para 46.000 pessoas. No dia seguinte, a banda fez um segundo show também com estádio lotado. Esta foi a décima vez que a banda se apresentou no Brasil. A última ocorreu em maio de 2017, dois meses antes da morte de Chester Bennington. O cantor foi encontrado morto em sua residência, no sul da Califórnia. Desde, então, a banda entrou em recesso, retornando neste ano.

