A banda de rock cuja reunião é mais difícil de acontecer que a do Oasis

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O retorno do Oasis, após 15 anos separados, que parecia impossível, está incentivando outros grupos a voltar a tocar. Alguns, no entanto, parecem que jamais se reunirão novamente, como Pink Floyd e Led Zeppelin. Na mesma toada do Oasis, Morrissey, ex-vocalista do Smiths, anunciou que estaria aberto a uma reunião da banda.

O grupo, encerrado em 1980, contou que aceitaria se reunir com o guitarrista Johnny Marr. O músico contou em suas redes sociais que recebeu uma oferta lucrativa para a reunião. Marr, no entanto, descartou completamente o retorno. Desde os anos 1980, o Smiths jamais fez um show comemorativo.

Ao ser questionado se toparia voltar a tocar com Morrissey, Marr postou uma foto do político britânico de direito Nigel Farage. O político se posicionou a favor do Brexit, decisão apoiada por Morrissey.

Mesmo que a banda se reunisse, nada garante que Morrissey cumpriria os compromissos. O artista é conhecido pela extensa lista de shows que ele cancelou, adiou ou encerrou pela metade. Segundo o site We Heart Music, Morrissey já teria cancelado impressionantes 346 apresentações, inclusive dezenas no Brasil. As desculpas do músico, no entanto, são muitas. Vegano há décadas, ele inclui uma cláusula em seu contrato dizendo que ele pode cancelar seus shows sem ter que pagar multa se vir alguém comendo carne. E ele já fez isso uma vez ao sentir cheiro de carne vindo de algum lugar não identificado.

