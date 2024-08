A badalada banda de rock que fará o encerramento da Olimpíada de Paris

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris 2024 teve a participação de diversos artistas, sendo a apresentação de Céline Dion na Torre Eiffel a atração de maior comoção. Agora, no encerramento do evento — marcado para este domingo, 11 — os Estados Unidos pegam o bastão para os jogos olímpicos de 2028, que acontecerão em Los Angeles, com nomes de peso da música americana. Segundo a revista Variety, Billie Eilish, o rapper Snoop Dogg e os roqueiros badalados do Red Hot Chilli Peppers estão confirmados para a cerimônia de encerramento.

A escolha de nomes não foi aleatória: tanto os cantores quanto a banda são da Califórnia, estado que tem Los Angeles — a sede dos jogos de 2028 — como a sua cidade mais populosa. Foi em L.A, inclusive, que os donos do hit Californication se uniram como banda, em 1982, influenciados pela cena punk da região. Segundo a publicação, os artistas vão participar do momento que marca a “transferência” dos jogos de Paris para a cidade americana — essa passagem de bastão acontece em todas as edições dos jogos, e serve como um “aquecimento” para mostrar o que vem pela frente.