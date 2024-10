3 razões que explicam por que os shows de Bruno Mars são imperdíveis

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após fazer um show beneficente na terça-feira, 1, em São Paulo, o cantor Bruno Mars dá início nesta sexta-feira, 4, a uma série de 14 apresentações no país, começando por São Paulo. Na sequência ele vai para o Rio De Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Encher um estádio não é fácil, quiçá, tantas vezes quanto ele. Qual seria, portanto, o segredo de Mars, especialmente no Brasil? Carismático, dono de inúmeros hits e com um show empolgante, o músico havaiano, com suas músicas que misturam pop, funk e R&B, consegue falar diretamente com o público brasileiro. A seguir, listamos três motivos que explicam por que o show de Bruno Mars é imperdível:

Hitmaker

A primeira razão, claro, são seus hits. Mars já emplacou inúmeros sucessos nas rádios, como 24K Magic, That’s What I Like, Marry You e Uptown Funk, que deverão estar no setlist dos shows brasileiros.

Show dançante

Desde criança, Bruno Mars sempre gostou de dançar, imitando Elvis Presley e Prince. Em suas apresentações, ele faz dancinhas coreografadas com sua banda, toca piano e guitarra e não deixa ninguém parado.

Conexão com o público

Bruno Mars não é daqueles artistas que só fala “boa noite”. Ele brinca e conversa bastante com o público. Na sua última visita ao país, no ano passado, para se apresentar no The Town, ele chegou a fazer um vídeo passeando por pontos de São Paulo.

Confira as datas de todos os shows de Bruno Mars:

4 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

5 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

8 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

9 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

12 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

13 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

16 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

26 de outubro: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

27 de outubro: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

1 de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

5 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

