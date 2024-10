10 bons shows gringos até o fim do ano no Brasil – e fora do Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Se você é daqueles que adora dizer que escalação do Rock in Rio não tem rock, ou pior, reclamar dos altos preços dos ingressos, das filas para comer e ir no banheiro e da falta de conforto, mas adora assistir a um show internacional, saiba que até o fim do ano há boas opções de shows de artistas muito bons que não foram escalados para o festival. É verdade que muitas atrações do Rock in Rio farão shows fora do festival em outras cidades, mas na lista abaixo, selecionamos apenas os músicos ou bandas que não entraram no line-up deste ano (mas a maioria deles já tocou no Rock in Rio no passado) e mesmo assim resolveram voltar ao país. Confira.

Paul McCartney

O ex-beatle já fez dezenas de shows no Brasil, mas nunca em uma edição do Rock in Rio, mas em 2004, ele tocou no Rock in Rio Lisboa. Neste ano, o músico tocará nos dias 15 e 16 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo, e no dia 19 de outubro em Florianópolis, em Santa Catarina.

Eric Clapton

O guitarrista Eric Clapton se apresentou pela última vez no Brasil em 2011. Desta vez, ele retorna para quatro apresentações. Em 24 de setembro, em Curitiba (Ligga Arena), em 26 de setembro, no Rio de Janeiro (Jeunesse Arena) e dois shows em São Paulo. Um intimista no dia 28 de setembro, no Vibra, e no dia seguinte, faz um show no estádio Allianz Parque.

Bruno Mars

Bruninho já é quase brasileiro. No ano passado, o músico americano se apresentou no festival The Town, em São Paulo, que pertence aos organizadores do Rock in Rio. Neste, ano, fora do evento, ele fará seu próprio festival com 14 apresentações sendo seis delas em São Paulo. Além da capital paulista, ele também tem apresentações agendadas no Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

4 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

5 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

8 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

9 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

12 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

13 de outubro: Estádio do Morumbi, em São Paulo

16 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

26 de outubro: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

27 de outubro: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

1 de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

5 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

The Hives

A banda sueca se apresentou no Brasil no ano passado no festival Primavera Soun e retorno em 2024 ao país para um show único no Tokio Marine Hall, em São Paulo, no dia 15 de outubro.

Smashing Pumpkins

O Smashing Pumpkins já se apresentou algumas vezes no Brasil, inclusive no extinto festival Planeta Terra, em 2010. No Rock in Rio, eles só tocaram em Lisboa, em 2012. De volta ao Brasil, agora com a formação original, James Iha na guitarra e Jimmy Chamberlin na bateria, acompanhado do vocalista Billy Corgan, eles se apresentam em 1º de novembro, em Brasília, na Arena BRB Nilson Nelson, e em 3 de novembro, no Espaço Unimed, em São Paulo

Keane

Os irlandeses do Keane trazem para o Brasil a turnê de celebração dos 20 anos do disco Hopes and Fears. Eles farão shows em Curitiba, em 5 de novembro (Teatro Positivo), no Rio de Janeiro, em 7 de novembro (Vivo Rio) e em São Paulo, no dia 9 de novembro (Espaço Unimed).

Franz Ferdinand

Os escoceses, que já se apresentaram no Rock in Rio Madri, em 2008, vêm para o Brasil para um show solo. A última apresentação da banda por aqui ocorreu há seis anos. Eles fazem show único no dia 14 de novembro, no Tokio Marine Hall.

Lenny Kravitz

O guitarrista Lenny Kravitz, que fez uma apresentação histórica na praia de Copacabana em 2005 para cerca de 300.000 pessoas, retorna ao Brasil para show único no Allianz Parque, em 23 de novembro.

Toto

O Toto, dono de hits como Africa e Rosana, retornam ao Brasil após 17 anos. Eles farão duas apresentações, uma no dia 24 de novembro, no Espaço Unimed, em São Paulo, e outra no dia 26 de novembro, no Arena Jockey, no Rio de Janeiro.

Iron Maiden

Figurinha carimbada no Rock in Rio, com várias apresentações no festival, o Iron Maiden não entrou na escalação deste ano, mas volta ao Brasil para um show solo no dia 6 de dezembro, no Allianz Parque.

