A maldição da fama precoce: caso de Liam Payne ilustra crises letais

O recepcionista que chamou a emergência no hotel em Buenos Aires onde estava hospedado o cantor Liam Payne, para sempre marcado como um “ex-One Direction”, praticamente profetizou a tragédia. “Temos um hóspede que está descompensado com drogas e álcool. Está quebrando o quarto todo. Precisamos que mandem alguém urgente porque não sei se a vida do hóspede corre perigo. Está num quarto que tem sacada e estamos com um pouco de medo que algo ponha sua vida em risco”.

Quando a ajuda chegou, o corpo do cantor já estava estirado entre duas mesas de uma área externa da confeitaria do Hotel CasaSur, morto por politraumatismo provocado pela queda de dez metros do terceiro andar.

O quarto danificado, com embalagens de remédios tarja preta e várias velas queimadas e pedaços de papel alumínio, testemunhou o caos de drogas e autodestruição que precedeu a morte de Payne, com apenas 31 anos.

BOLOS DE MELANCIA

A morte em Buenos Aires o transformou em mais um exemplo da “maldição das boybands”, uma praga que não tem nada de misteriosa: conquistar fama precoce e contemplar o mundo a seus pés aos 15 out 16 anos, um sonho que tantos gostariam de emular, tem um efeito extremamente danoso para a psique dos adolescentes que se transformam em ídolos.

Os estragos psíquicos são os mesmos que atores infantis relatam repetidamente. O mundo do show business é o ambiente mais insalubre que existe para jovens que, ao contrário da ideia de sonhos realizados, sofrem intensamente com as pressões, quando não abusos emocionais e até sexuais dos que deveriam protegê-los.

A série de tragédias envolvendo jovens estrelas do K Pop é o exemplo máximo. Moonbin, o jovem de feições esculpidas, suicidou-se em abril do ano passado, aos 25 anos. Sulli, nascida Choi Jin-Ri, tinha a mesma idade. Havia começado como atriz infantil aos 11 anos e disse certa vez que se sentia obrigada a ser “um produto de qualidade muito alta”. Goo Hara era amiga dos dois e se matou um mês depois de Sulli.

A tragédia argentina de Liam Payne coincide com a morte do lutador brasileiro conhecido como Guilherme Bomba, uma montanha humana que parecia invulnerável. Em 2017, ele namorou Demi Lovato, uma estrela infantil cuja sobrevivência ela mesmo considerada quase miraculosa. Para não engordar, ela tinha que comemorar os aniversários com bolos de melancia – fez até uma música a respeito: “Tentavam me fazer do tamanho da Barbie e eu concordava”.

“PRESENTE” ESPECIAL

Justin Bieber, o maior de todos os astros juvenis, enfrenta atualmente a onda de boatos que o dá como o famoso menor de idade que aparece num vídeo de abuso envolvendo o multiplamente acusado Sean Diddy Combs.

Um vídeo sem cenas pesadas, mas altamente significativo, mostra Diddy se declarando detentor da guarda de Bieber “por 48 horas”. À luz do que se sabe hoje, sobre orgias constantes e acusações de estupro de homens e mulheres, além de meninos, soa extremamente sinistro. Também corre que está à venda um vídeo em que abusa de um menino de nove anos, levado a seu estúdio pelos pais para fazer um teste.

Outros trechos que ganham um significado assustador estão na biografia do produtor L.A Reid. Ele conta como mandou o cantor Usher, com apenas 14 anos, para ter Diddy como mentor de sua carreira. Mais tarde, o próprio Usher levou um “presente” especial para Reid: um menino de 14 anos e talento extraordinário.

“Esse menino era bonito como uma mulher pode ser bonita e homens raramente são e iluminou tudo assim que entrou na sala”.

Usher o apresentou ao produtor: “Esse é Justin Bieber”.

“CONVERSA PARTICULAR”

O abuso, emocional ou sexual, de jovens artistas também reaflorou com o caso dos irmãos Menendez, que mataram os pais há 35 anos e podem ser soltos agora. A denúncia deles de que haviam sido abusados sexualmente durante anos pelo pai, José Menendez, bate com a acusação feita pelo ex-Menudo Roy Rosseló.

Ele denunciou que durante uma visita à casa de Menendez, executivo da indústria musical, foi drogado e estuprado pelo homem. Lyle e Eric dizem num documentário que se lembram de ver outros integrantes dos Menudos em churrascos na casa deles e o pai levando um deles para uma “conversa particular”.

Todos os Menudos eram trocados quando completavam 16 anos e muitos não fizeram uma boa transição para carreiras independentes. Rosseló veio morar no Brasil.

O mais emocionalmente deformado de todos os astros infantis foi também o maior de todos, Michael Jackson. Apesar do choque, a morte por causa dos anestésicos cirúrgicos que tomavam em altas doses para dormir não foi uma surpresa.

DESPARAFUSADOS

Dos ex-integrantes do One Direction (1D, para os íntimos), Harry Styles parece relativamente imune aos desastres em torno dele. “Entendo como se pode ser levado a coisas ruins, mas tenho bons amigos, uma boa família à minha volta. Acho que minha cabeça foi bem aparafusada”, já disse.

A banda foi formada por Simon Cowell com adolescentes que disputavam o programa X Factor. Durante seis anos, arrastaram multidões de meninas apaixonadas. No processo, cabeças foram desparafusadas.

Liam Payne nunca teve sucesso comparável na carreira individual. Ele namorou a linda cantora Cheryl Cole e teve um filho com ela. Todo mundo ressalta que Cheryl era dez anos mais velha do que Liam, uma diferença que aumentou para 23 anos quando ele teve um breve caso com a modelo Naomi Campbell. A última ex, a modelo Maya Henry, havia acabado de lançar um livro com revelações constrangedoras e denunciava assédio constante dele.

Nada disso tem a menor importância agora.