Questionado frequentemente pelo fato de ser carioca e candidatar-se ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas e sua equipe resolveram escolher como jingle do seu programa eleitoral um ritmo símbolo do Rio de Janeiro, o funk carioca.

A música é uma paródia do hit “Me leva”, do cantor carioca e bolsonarista Latino (Ouça aqui). Trata-se do Funk melody, ritmo que transformou o Rio em pista de dança nos anos 90.