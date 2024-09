Presidente do Ibram compara desastre de Mariana a furar sinal vermelho

O presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Raul Jungmann, comparou os desastres de Mariana e Brumadinho a furar um sinal vermelho ou atrasar uma mensalidade escolar. Segundo o ex-ministro de Justiça, a existência de processos no Brasil e no exterior contra mineradoras envolvidas em desastres ambientais seria similar a “pagar duas vezes” uma penalidade por infração no trânsito.

“Uma pergunta a vocês: se você fura o sinal, você acha lícito você pagar duas vezes a multa? Se você atrasa a mensalidade do seu filho, você acha licíto pagar duas vezes a taxa, por ter atrasado? É o que estão querendo impor ao Brasil”, disse Jungmann no evento “Segurança Jurídica e competitividade da mineração brasileira”, promovido pelo próprio IBRAM.

O rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho, ocorridos em 2015 e 2019, respectivamente, causaram a morte de 292 pessoas. O IBRAM entrou com uma ADPF no Supremo para tentar impedir que 46 municípios possam processar a BHP na corte da Inglaterra, cujo julgamento está marcado para outubro.