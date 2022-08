Os cinco erros que podem custar caro a Lula

O ex-presidente Lula sempre foi conhecido pelos discursos fortes, pelas palavras bem colocadas e por sua capacidade de se expressar. Nos últimos dias, no entanto, o petista e candidato a presidente – que lidera as pesquisas – tem cometido erros que podem custar caro na sua campanha.

No último sábado, 20, durante comício no Vale do Anhangabaú, Lula disse uma frase infeliz sobre violência contra as mulheres. O ex-presidente tem um histórico de luta em defesa de leis de proteção às mulheres, mas não soube se expressar e está sendo alvo de ataques de bolsonaristas.

O culpado pela frase mal construída provavelmente foi o improviso.

Nos bastidores, integrantes da campanha de Lula se preocupam com as declarações improvisadas do petista. E Lula não aceita (sempre) conselhos sobre deixar discursos prontos, nem aceita construir “frases de impacto” para criar manchetes.

Essa forma de pensar, vendo pelo lado político, é positiva e dá autenticidade ao ex-presidente, mas os riscos são grandes e podem prejudicar o caminho até as eleições.

A frase sobre as mulheres foi o quinto grande deslize de Lula nos últimos meses.

Na semana passada, o ex-presidente tentou minimizar sua preocupação com o mau desempenho entre os eleitores evangélicos e soltou uma frase infeliz: “Eu não sou candidato de uma facção religiosa. Eu sou candidato do povo brasileiro”. A declaração gerou revolta nas redes e Lula dificultou uma situação já delicada com os fiéis protestantes.

No início de maio, a declaração mal colocada atingiu os policiais. “Ele não tem sentimento. Ele não gosta de gente, ele gosta de policial”, disse Lula, se referindo a Bolsonaro durante um evento. No dia seguinte, o petista precisou pedir desculpas aos profissionais de segurança pela declaração.

No início de abril, uma das frases que mais trouxe repercussão negativa para o petista. Desta vez, sobre o aborto: “Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha”, declarou, de forma correta do ponto de vista sanitário, mas errada do ponto de vista político.

Também no início de abril, Lula teve outra frase infeliz repercutindo nas redes, dessa vez sobre ir atrás de deputados para protestar. “Se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e fossem 50 pessoas até a casa dele, não é para xingar, mas para conversar com ele, conversar com a mulher dele, com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Eu acho que surte muito mais efeito do que vir fazer manifestação em Brasília”, disse Lula.

O ex-presidente tem o direito de não querer ensaiar discursos, mas precisa se preparar melhor então para improvisar. Frases mal construídas ganham espaço nas redes – hoje dominadas pelo bolsonarismo – e podem trazer repercussão muito negativa para aquele que tem mantido sua liderança em todas as pesquisas para as eleições de outubro.

