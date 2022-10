Os bastidores do encontro de Simone Tebet com Lula

Atualizado em 5 out 2022, 13h30 - Publicado em 5 out 2022, 13h28

A candidata do MDB à Presidência, Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar na disputa para o Palácio do Planalto, está almoçando com Lula, que marcou o primeiro lugar no dia 2 de outubro.

A expectativa é de que a senadora declare, ainda nesta quarta-feira, 5, apoio firme ao petista para o segundo turno, levando Lula a recuperar o terreno perdido ontem, quando Bolsonaro saiu na frente recebendo apoio de importantes governadores do Sudeste.

O apoio de Simone Tebet é o mais cobiçado no segundo turno até pela posição que ela ocupou na disputa para o Palácio e pelo que ela representa ao seu eleitorado. Traz um peso muito grande na disputa eleitoral. Não há dúvida disso.

A política do MDB foi a grande novidade da eleição, e uma novidade positiva, vencendo o rabugento Ciro Gomes na disputa pela melhor colocação após a polarização Lula e Bolsonaro.

Na avaliação de cientistas políticos, o voto que ela segurou no primeiro turno é muito fiel a ela – Simone – e uma declaração em favor de Lula, ainda mais se for de forma irrestrita, pode ser fundamental.