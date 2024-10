O voto desanimado para a prefeitura de São Paulo

As últimas pesquisas mostraram claramente que o prefeito Ricardo Nunes caminha para a reeleição, mas o seu eleitor não está animado com o candidato. Normalmente o processo eleitoral é uma caminhada de engajamento com o postulante. Apenas 36% dos eleitores de Nunes dizem que votam nele porque é o candidato ideal e 63% afirmam votar nele porque não tem outro melhor.

No caso de Guilherme Boulos, 53% dizem que votam nele por ele ser o ideal, mas 46 dizem que votam nele por não haver outro melhor. Boulos melhorou na rejeição, no Datafolha, mas ainda é altíssima 52%, era 58% no começo do segundo turno. Nunes tem 37% de rejeição.

Os paulistanos chegam no dia da eleição sem muito entusiasmo. Para se ter uma ideia, nessa pesquisa de véspera, na espontânea, 11% não sabem em quem vão votar, e 9% votarão nulo e branco.