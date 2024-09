O resultado mais importante das duas últimas pesquisas da eleição em SP

O mais importante das duas últimas pesquisas – Atlas Intel e Quaest – para eleição de São Paulo continua sendo a consolidação do nome de Pablo Marçal na disputa eleitoral de São Paulo.

A primeira mostra um salto do ex-coach de oito pontos, passando para 24,4% das intenções de votos. Guilherme Boulos saiu de 28% para 27%. Já o atual prefeito Ricardo Nunes saiu de 22% para 20,1%.

A segunda revela um cenário ainda mais polarizado. Nunes saiu de 19% para 24%, Marçal manteve a tendência positiva, oscilando de 19% para 23%, e Boulos oscilou negativamente de 22% para 21%.

De acordo com cientistas políticos ouvidos pela coluna, o ex-coach cresceu de duas formas: tirando votos do atual prefeito Ricardo Nunes e com o derretimento da candidatura do novo tucano José Luiz Datena.

Mas isso corresponde à dinâmica entre eleitores mais à direita do espectro político. Na esquerda um outro fenômeno tem sido percebido e pode ser crucial para os planos de Boulos.

Lula, o principal cabo eleitoral do deputado federal, não tem conseguido transferir os votos para o candidato a prefeito psolista.

Mesmo que Boulos seja o candidato que mais recebe votos de eleitores petistas, ele não tem conseguido ampliar esse número nos últimos levantamentos.