O que diz uma estudante que acusa Silvio Almeida de assédio

Uma das alunas de Silvio Almeida na Universidade São Judas confirmou à coluna que foi assediada sexualmente no dia da prova final de uma matéria lecionada pelo ex-ministro dos Direitos Humanos.

Segundo o relato da vítima, que teve o nome preservado diante da violência sofrida, Silvio Almeida teria se aproximado fisicamente dela de um jeito inapropriado, deixando-a totalmente desconfortável.

“Eu estava fazendo a prova final, fui a última na sala. Quando levantei pra entregar a prova, ele veio na minha direção, muito perto, desconfortável. Quando eu já estava com pouco espaço, minha amiga apareceu na porta pra me chamar, porque viu que eu estava demorando. Minha amiga percebeu na hora. Sabe aquela cumplicidade de mulher?”, afirmou a ex-estudante da universidade.

A existência de assédio relacionado à instituição de ensino São Judas foi revelada pela coluna na quinta-feira, 5, antes da demissão do ministro pelo presidente Lula.

Ainda de acordo com as informações repassadas pela vítima, o assédio não terminou no dia da prova final, quando foi a última a entregar a prova.

“A fama dele era grande nos corredores da Universidade. Um tempo depois ele me encontrou no corredor e falou pra gente almoçar juntos um dia. Eu achei tudo muito ruim porque nunca dei nenhum tipo de liberdade pra ele, sempre fui muito discreta”, disse a vítima sobre Silvio Almeida.

Segundo a ex-aluna da Universidade São Judas, o pai dela a procurou após as denúncias publicadas querendo saber sobre o comportamento do ex-professor.

“Agora que saíram essas denúncias, meu pai veio falar comigo. E falei com ele de um jeito que deu pra entender que tinha algo estranho. Ele perguntou mais e eu contei pra ele. Nunca quis falar disso com ninguém. Professor. Depois, ministro. Até eu fiquei me perguntando se era verdade”, afirmou.