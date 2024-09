O numero de inquéritos sobre queimadas no estado com mais incêndios

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, afirmou, em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, que já existem mais de 100 inquéritos na Polícia Civil do estado em decorrência das queimadas.

Segundo o político do União Brasil, todas investigações “apuram responsabilidades objetivas a partir de denúncias de imagens de pessoas que porventura colocaram fogo independente do motivo”.

“Se foi intencional, criminosa ou de foi descuidada e negligente. É crime do mesmo jeito”, afirmou Mauro Mendes no programa que vai ao ar terças e quintas no site e nas plataformas de VEJA.

Mato Grosso é o estado do Brasil com mais focos de incêndio desde janeiro deste ano, conforme dados do Programa BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Até o início de Setembro contabilizava 24,8 mil focos.

Os mais de 100 inquéritos locais – apenas no Mato Grosso – se juntam aos 85 abertos pela Polícia Federal em todo território nacional para tratar dos incêndios criminosos que devastam a maioria dos biomas brasileiros.

O alto número de investigações é o retrato do país neste momento em que o meio ambiente sofre desesperadamente.