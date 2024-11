O novo sistema antidrone da Marinha e a gigante dos Emirados Árabes

A Marinha brasileira assinou uma parceria com a EDGE Group, estatal de defesa e tecnologia avançada dos Emirados Árabes Unidos, para o desenvolvimento de sistemas antidrone. O memorando de entendimento estratégico foi assinado na Euronaval, uma das maiores exposições navais do mundo, que ocorre em Paris desde o último dia 4 de novembro.

Em abril deste ano, a Marinha já tinha iniciado uma parceria com os árabes para o desenvolvimento conjunto de um míssil antinavio de longo alcance. O novo acordo prevê a implantação conjunta de sistemas sofisticados para impedir a interferência de drones em aplicações navais.

A empresa afirma que esses sistemas são eficazes e essenciais para a criação de estratégias de defesa, pois combinam sensores de alto valor, como radares e eletro-ópticos, com recursos de interferência de sinal para neutralizar as ameaças de drones, por meio da interrupção dos sinais de controle.

O diretor-geral e CEO da EDGE, Hamad Al Marar, define os instrumentos adquiridos assim: “Esses sistemas trazem recursos avançados de detecção, rastreamento e neutralização de ameaças em evolução, e estamos concentrados em aprofundar esse desenvolvimento para oferecer um sistema realmente de ponta ao mercado”.

Um ponto que agrada as forças armadas e o governo federal é que as parcerias da EDGE com empresas brasileiras têm transferência de tecnologia, fato pouco comum neste tipo de negociação.

”A Marinha do Brasil é um parceiro extremamente importante e, juntos, estamos moldando o futuro dessas tecnologias essenciais de defesa”, afirma Hamad Al Marar.