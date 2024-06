O milagre político mexicano estudado pelo PT e o bolsonarismo

A presidente eleita do México, Cláudia Sheinbaum, realizou um milagre político nas Américas e sua campanha já está sendo estudada tanto pela esquerda quanto pela direita brasileira, segundo apurou a coluna.

Primeira mulher eleita naquele país, Sheinbaum ganhou de uma coalizão formada por três antigos adversários entre si:

O PRI, que dominou o México por 70 anos como partido único;

O PAN, criado contra o PRI e que elegeu o primeiro presidente de oposição Vicente Fox após seis décadas de oposição. O segundo presidente do PAN, foi Felipe Calderón, que sucedeu a Fox;

E o PRD, que era o partido do López Obrador, antes de ele sair para criar o Morena;

Continua após a publicidade

O PRI ainda voltou ao poder em 2012 com a vitória de Enrique Peña Neto sobre a candidata do PAN à sucessão de Calderón, Josefina Vásquez Mota. Nesta eleição, ele ainda bateu López Obrador, então candidato pelo PRD.

Já no Morena, López Obrador vence as eleições e agora elege sua sucessora Claudia Sheinbaum, que superou uma coalizão do PAN, PRI e PRD.

O milagre político está sendo visto como algo a ser compreendido e copiado…