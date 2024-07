O incentivo do governo Lula aos catadores de materiais recicláveis

O Ministério das Cidades vai publicar nesta sexta-feira, 12, edital de Apoio à Estruturação e Fortalecimento das Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis! As propostas que forem selecionadas receberão um repasse financeiro que varia de 120 mil a 1 milhão de reais, com prazo de execução de até 36 meses. A previsão é de que o resultado final dessa seleção seja conhecido no início de outubro

Neste edital, serão selecionados projetos de cooperativas e associações de catadores que farão a implantação, ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de coleta seletiva de resíduos recicláveis secos. O governo também vai dar assistência técnica para a estruturação destas cooperativas e associações na sua capacitação, organização e profissionalização.

Além desta iniciativa, explica o ministro Jader Filho, o Novo PAC Seleções prevê mais 1 bilhão de reais para a Gestão de Resíduos Sólidos, com a finalidade de aumentar a cobertura da coleta seletiva regular nas nossas cidades. Os projetos selecionados vão atuar na execução de obras e aquisição de equipamentos nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos.

Esta iniciativa foi estimulada pelo presidente Lula, que manifestou seu desejo de que estes catadores “deixem de ser invisíveis”.