O estado policial de Jair Bolsonaro pronto para proteger um dos filhos

Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno e o delegado Alexandre Ramagem, que virou diretor da Abin na gestão do líder da extrema-direita brasileira e um de seus principais apadrinhados políticos, foram descobertos – em áudio interminável obtido pela Polícia Federal – tramando uma perseguição a auditores da Receita que investigaram o filho Zero Um.

Acusado de participação em um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Flávio Bolsonaro era ainda deputado estadual quando ocorreu o suposto desvio de verba pública.

O Zero Um foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sob acusação de liderar uma organização criminosa para recolher parte do salário de ex-funcionários públicos,

Ate hoje seus advogados saíram vitoriosos nos tribunais com diversas chicanas processuais, ele nega as acusações, mas nada impediu que o pai e aliados políticos fizessem, segundo a Polícia Federal, parte de uma conspiração para tentar criar uma narrativa contra investigadores da Receita.

É que, como todos sabem, o filho Zero Um virou senador, o pai presidente da República, Heleno chefe do gabinete de segurança institucional e Ramagem assumiu a Abin.

“Igualmente, em relação às investigações relacionadas ao Senador Flávio Bolsonaro, a autoridade policial trouxe informações a respeito do uso da estrutura da ABIN para monitoramento dos auditores da Receita Federal do Brasil, responsáveis pelo RIF – relatório de inteligência fiscal – que deu origem à investigação que apurava o desvio de parte dos salários dos funcionários da ALERJ (‘caso da rachadinha’), com o objetivo, inclusive, de ‘encontrar podres’ sobre os mencionados auditores”, afirma Alexandre de Moraes no relatório final.

O áudio tem 1h e 8 minutos de duração e mostra o trio Bolsonaro-Heleno-Ramagem procurando os “podres” que poderiam ser “dívidas tributárias” e até ver redes sociais de esposas” desses funcionários públicos da Receita.

Reportagem dos jornalistas Eduardo Gonçalves, Mariana Muniz, Paolla Serra e Patrick Camporez mostra que as ações da Abin paralela contra os servidores “foram determinadas pelo delegado Alexandre Ramagem”.

O delegado e ex-diretor da Abin, que não entendeu se tratar de uma agência de inteligência, gravou a si mesmo, um general e o próprio chefe dando detalhes da trama.

É de se parar para pensar ou não é, leitor? O poder foi embora. Hoje Bolsonaro está inelegível e é investigado em casos de golpe de estado a venda ilegal de joias do estado, Augusto Heleno mergulhou e tenta fugir dos holofotes que tanto gostou, Ramagem virou político e é candidato a prefeito do Rio de Janeiro.

Já Flávio é um dos mais falantes na oposição a Lula e tem mais dois anos e meio como senador da República…