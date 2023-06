Nova pesquisa mostra qual ideia de Lula deu certo

Nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 21, revela que o “investimento” de Lula – e de seu governo – na classe média esta dando certo.

A aprovação do trabalho do presidente cresceu cinco pontos percentuais entre abril e junho – de 51% para 56% – enquanto aqueles que desaprovam a atuação do petista oscilaram de 42% para 40%.

A avaliação de Lula melhorou em quatro das cinco regiões brasileiras, entre homens e mulheres, católicos e evangélicos, pessoas de todas as raças e cores e entre as mais diferentes rendas familiares.

Não é pouca coisa.

O petista viu sua imagem melhorar até entre eleitores de Jair Bolsonaro. “Embora essa melhora tenha acontecido em todos os estratos sociais, chama atenção a melhora entre eleitores de Bolsonaro. Nesse segmento, a aprovação passou de 14% para 22%”, explicou Felipe Nunes, cientista político responsável pelo levantamento.

O principal fator para tamanha melhora da percepção da população vem da economia e de programas do governo voltados justamente para a classe média.

O programa de venda de “carros populares”, com a isenção dada a montadoras para baixar o preço, é aprovado por 76%, por exemplo. Outra ação do governo, o Desenrola, que renegocia dívidas para limpar o nome daqueles que estão no Serasa, é bem visto por 73%.

Fato é que Lula recuperou uma parte de sua popularidade. Só não está mais bem avaliado neste momento do governo que ele mesmo, Fernando Henrique e Dilma em seus primeiros mandatos.