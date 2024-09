Nova pesquisa Datafolha mostra efeito Marçal a dez dias das eleições

A tendência de subida registrada por Pablo Marçal (o ex-coach oscilou de 19% para 21% nos últimos sete dias) na pesquisa Datafolha desta quinta-feira, 26, não deve ser motivo de preocupação nas campanhas de Ricardo Nunes (que manteve os 27%) e de Guilherme Boulos (que caiu um ponto, de 26% para 25%).

O motivo é que, apesar do crescimento, Marçal continua sendo o mais rejeitado, subindo quatro pontos nesse quesito entre os dias 12 e 26 de setembro.

A verdade é que, a dez dias da eleição, o ex-coach continua liderando com sobras a rejeição do eleitor paulistano, com 48%. Guilherme Boulos vem em segundo, com 38%, mas subindo apenas um ponto no mesmo período (de 12 a 26 de setembro).

Ricardo Nunes é apenas o quarto (com 21%, subindo dois pontos nos últimos 15 dias) mais rejeitado na eleição para a prefeitura de São Paulo. O atual prefeito está atrás até de José Luiz Datena, que tem caído em todas as pesquisas eleitorais. No Datafolha, o apresentador aparece com 6%, mas com rejeição de 36% após o episódio da cadeirada.