Ministro do TCU defende responsabilidade fiscal 

No momento em que o governo federal enfrenta pressões para cortar gastos, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes afirmou que a responsabilidade fiscal é fundamental para atrair investimentos ao país.

Nardes participou, neste domingo, 8, da cerimônia de abertura do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, que acontece em Balneário Camboriú (SC).

De acordo com ele, a boa gestão das contas públicas é indispensável para o desenvolvimento econômico e para a confiança de investidores no Brasil.

“O Estado precisa estar preparado para ter recursos para investir. E é necessário avaliarmos permanentemente a contabilidade de cada estado, de cada município e da União como um todo, pois é isso que atrai investimentos”, declarou.

Segundo Nardes, sem uma boa contabilidade – e sem transparência nas contas públicas –, a inovação no mercado e a criação de novos negócios ficam prejudicadas. “O empreendedorismo só se estabelece onde encontra um terreno de confiança, fertilidade, transparência e integridade, que são ferramentas fundamentais que a governança proporciona”, completou.

Sobre o tema da governança, Nardes enalteceu a realização do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, com destaque para a atuação do presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), idealizador do evento, Aécio Prado Dantas Júnior. “Esse trabalho liderado pelo Aécio e por outros contadores de disseminar a cultura da governança é muito importante”.

O Congresso Brasileiro de Contabilidade reúne especialistas e autoridades para discutir os desafios e as inovações no setor contábil, com foco na melhoria da gestão pública e na atração de investimentos.