Live com Marçal foi pior para Boulos ou para o coach?

A live de Guilherme Boulos e Pablo Marçal fala mal dos dois políticos, após tudo o que aconteceu no primeiro turno, mas é ainda bem pior para o deputado federal filiado ao PSOL, na opinião da coluna.

Logo no início da live aconteceu o primeiro grave problema para Boulos.

O candidato lulista para a prefeitura de São Paulo afirmou que “não foge de embate” e que “não tem ressentimento” em relação ao ex-coach.

Ora, ora.

Boulos faltou à sabatina promovida nesta semana por VEJA, por exemplo. Ou seja, é mentira que ele não foge de debates (ele também não foi ao de VEJA no primeiro turno).

Depois, ao dizer que não guarda ressentimento do ex-coach, o psolista praticamente inocentou Pablo Marçal da criminosa fake news publicada no primeiro turno contra ele mesmo, Boulos.

Isso é muito grave.

Há apenas três semanas, não tem muito tempo, “tudo era bem diferente no Quartel de Abrantes”. Marçal inventava, sem pudor algum, a história falsa de internação de Boulos por uso de drogas. Tudo era mentira: o laudo, a assinatura do médico, que já havia morrido, e até a clínica, que é toda enrolada com a notícia.

Naquele momento, Boulos declarava que Marçal representava tudo o que há de pior na política. Agora, às vésperas do segundo turno, os dois pareciam amigos de infância num baita clima civilizado.

A verdade é que o vale tudo da política virou de lado – de Marçal para Boulos – com essa aliança de última hora, e com o psolista até avalizando o comportamento criminoso do ex-coach.

Não acredito que terá o efeito desejado pelo psolista, de virar a eleição com votos marçalistas que correram para o colo de Ricardo Nunes no segundo turno. Mas, ainda assim, se acontecer, Boulos vai ganhar perdendo.

O candidato de Lula à prefeitura de São Paulo virou as costas para ele mesmo e para tudo que defendeu em sua trajetória política. O que deve acontecer, ao abrirem-se as urnas do segundo turno paulistano, é a dupla derrota de Boulos. O esquerdista vai perder perdendo.

Se ele foi o principal fenômeno eleitoral de 2020, quando perdeu ganhando (avaliação feita neste espaço), agora virou a grande decepção da eleição municipal brasileira, brigando voto a voto com Marçal por um posto vergonhoso da política.