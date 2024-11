G20: Sociedade civil faz ato sobre Haiti com a primeira-dama Janja

A primeira-dama Janja deve participar da Cúpula do C20, que acontece nesta quarta-feira, 13, no Novotel Porto Atlântico, Rio de Janeiro.

O evento marca o encerramento do capítulo brasileiro do Civil Society 20 (C20), grupo de engajamento da sociedade civil junto ao G20, que faz um conjunto de recomendações estratégicas para os países membros do grupo.

Uma das mesas em destaque será “Elevando a Solidariedade Internacional: o Caso do Haiti”, com o lançamento da declaração conjunta sobre a situação no país da América Central.

Desde o início de 2024, a crise no país se agravou, forçando milhares de haitianos a abandonarem suas casas, segundo dados da Organização Internacional para Migrações (OIM).

A insegurança alimentar atinge níveis alarmantes, colocando em risco cerca de 600 mil pessoas deslocadas. Essa instabilidade tem afetado particularmente os direitos à saúde sexual e reprodutiva de mulheres e meninas, que enfrentam crescentes casos de violência de gênero.

Organizações de países como Argentina, Alemanha, Índia e Brasil, além de personalidades como o ex-jogador Raí e o ator Bruno Garcia, manifestaram apoio à petição que será entregue aos líderes do G20.

Na véspera do evento, os grupos de engajamento se reuniram com o presidente Lula no Palácio do Planalto, onde o C20 entregou em mãos a declaração sobre o Haiti.