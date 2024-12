Frase do dia: Ursula von der Leyen

“Esse é um bom dia para o Mercosul, Europa e um momento histórico para o nosso futuro compartilhado Toda uma geração dedicou esforço para fazer esse acordo realidade. Agora é a nossa vez de honrar esse legado. Vamos garantir que esse acordo produza tudo que promete e ajuda realmente as gerações futuras” (Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ao anunciar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul após 25 anos anos de negociações. O mercado comum a ser criado será o maior do planeta, envolvendo mais de 700 milhões de pessoas e um PIB somado de US$ 22 trilhões)

Publicidade