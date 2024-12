Frase do dia: Tarcísio de Freitas

“Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão [das câmeras corporais em policiais]. Eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a segurança pública. Hoje, eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade e do policial” (Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, recuando sobre o uso do equipamento em agentes de segurança do estado. O político fez a inflexão durante crise sem precedentes em seu governo)

