Frase do dia

“O então presidente da República Jair Bolsonaro efetivamente planejou, ajustou e elaborou um decreto que previa a ruptura institucional, fato que não se consumou por circunstâncias alheia a sua vontade, no caso, a resistência do comandante do Exército Freire Gomes e da maioria do Alto Comando que permaneceram fiéis a defesa do estado democrático de direito, não dando o suporte armado para que o presidente da República consumasse o golpe de Estado” (Polícia Federal, corporação de estado, detalhando, na página 653 do relatório da operação Contragolpe, a atuação do ex-presidente na tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito e a resistência honrosa de parte da cúpula das Forças Armadas)

Publicidade