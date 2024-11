Giro VEJA - quinta, 21 de novembro

Lula fala sobre plano de assassiná-lo e agradece por estar vivo

O presidente Lula falou nesta quinta-feira, 21, pela primeira vez sobre o plano de golpe que pretendia assassiná-lo em 2022, revelado pela Polícia Federal em uma operação na última terça-feira. O petista disse que tem que agradecer por estar vivo e que a tentativa de envenená-lo junto com o vice Geraldo Alckmin não deu certo. A declaração de Lula sobre o plano de golpe de Estado, a entrevista com o ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, e a expectativa para o pacote de corte de gastos são destaques do Giro VEJA.