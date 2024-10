Frase do dia

“Há lugares no Brasil , como no Maranhão, onde há esquerda e direita. Há gente com fome. Vamos ter de trazer esse pessoal para ganhar a eleição. Trazer não é difícil. O duro é o Bolsonaro e o pessoal da extrema-direita aceitar. Eles não querem” (Valdemar Costa Neto, presidente do PL, explicando como o partido pode ganhar a eleição do PT em 2026 e admitindo falta de sensibilidade social em seu campo político. Ele fez a afirmação em entrevista aos jornalistas Camila Turtelli e Gabriel Sabóia)