Frase do dia

“Tenho visto algumas vozes da imprensa absolutamente escandalizados com a hipótese de uma anistia [para os envolvidos no 8 de Janeiro] de reconciliação do país” (Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, defendendo o perdão para bolsonaristas que destruíram a sede dos três poderes e tentaram jogar o Brasil nas trevas, na primeira tentativa de golpe de estado desde a redemocratização. A absurda declaração do senador foi dada em entrevista aos jornalistas Thaisa Oliveira e José Marques)