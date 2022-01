Felipe Neto e o autocuidado mental

No sábado, 1º, o pronunciamento do influencer e youtuber Felipe Neto, revelando sua luta contra a depressão, gerou grande comoção nas redes sociais. Felipe Neto, que possui mais de 43 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, afirmou estar no fundo poço, experimentando grande sofrimento psicológico.

A atitude do influencer provocou muitos debates. Muita gente saiu em sua defesa aplaudindo a sua coragem e humildade, enquanto outros se levantaram com pesadas críticas, acusando-o de fanfic.

Acima do frisson causado pelo depoimento de Felipe Neto, se encontra o tema do autocuidado mental num mundo com altos índices de ansiedade, depressão e suicídio entre os jovens. Com 34 anos, Felipe Neto, que faz parte da chamada Geração Y, é um dos grandes ídolos dos centennials (geração subsequente). Os centennials, como são chamados os jovens nascidos entre 2000 a 2009, são muito instáveis, ansiosos e temerosos em relação ao futuro. Conforme a pesquisadora norte-americana Jean M. Twenge, a atual geração de jovens é a mais insegura de toda a história. A causa de tamanha insegurança, segundo apontamentos das mais recentes pesquisas geracionais é a pressão que experimentam por serem responsabilizados pelos mais velhos para resolverem os problemas de um mundo que se apresenta sem solução.

À semelhança do youtuber Felipe Neto, os jovens de hoje se sentem cada vez mais pressionados (seja pela família, pelos amigos ou pela mídia), a serem os melhores em tudo o que fazem. Não é incomum meninos e meninas de 13 anos surtarem por estarem excessivamente preocupados com a profissão que irão exercer no futuro e pela imposição de conquistarem sempre o primeiro lugar. Conforme as palavras da psicóloga Meg Jay em seu livro “A idade decisiva” – resultado de 30 anos de atendimento com jovens -, a nova geração está adoecendo progressivamente e se tornando muito insegura, ansiosa e deprimida “por abraçar um senso inadequado de responsabilidade e por manifestar uma autocobrança desmedida”.

Assim, diante da explosão crescente das taxas de doenças neuronais entre os mais jovens, Felipe Neto é um exemplo de vulnerabilidade e de autocuidado mental. Com sua atitude corajosa de revelar seu drama pessoal, o youtuber emitiu à juventude do mundo todo, a mensagem de que, demonstrar fraqueza e buscar ajuda é o caminho para superar um quadro de transtorno mental.

Que o exemplo de Felipe Neto motive a prática do cuidado mental entre a nova geração de jovens, que a cada dia, tem sacrificado o cuidado de si nos altares do sucesso, da autoexposição e da perfectibilidade. Parabéns Felipe Neto!

* Rodolfo Capler é teólogo, escritor e pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo/PUC-SP