Em dez anos, projeto repatria 1,2 milhão de amostras da flora brasileira

Um projeto chamado Reflora está sendo responsável por repatriar 1,2 milhão de amostras da flora brasileira que foram levadas para a Europa. Baseado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o programa armazena, resgata e disponibiliza imagens como forma de salvar a flora do país para as próximas gerações.

As informações servem para garantir o uso sustentável e a preservação das espécies, segundo a coordenadora do programa Reflora, a servidora pública e pesquisadora Rafaela Campostrini Forzza. O Brasil abriga a maior flora nativa do mundo, e o projeto ajuda a preservar este título.

O Reflora também conseguiu confirmar que o Brasil abriga quase 47 mil espécies nativas de algas, fungos e plantas. Esses números são atualizados diariamente, em tempo real, em uma plataforma online de acesso público em português, espanhol e inglês.

O projeto começou em 2008, após o governo federal pedir à equipe do Jardim Botânico que elaborasse uma lista das espécies existentes no país com o objetivo de cumprir metas ambientais. A lista foi criada, mas era necessário ampliá-la.

“Precisávamos repatriar algumas espécies que estavam em museus fora do Brasil. Com o programa, conseguimos repatriar cerca de 1,2 milhão de amostras ao longo de dez anos”, conta Rafaela Forzza.

Embora muitas plantas tenham sido listadas, a maioria dos que fizeram esse trabalho eram naturalistas europeus que começaram a classificar as espécies nos séculos 18 e 19. Ao retornarem à Europa, levaram consigo muitas dessas plantas, que acabaram em museus e jardins europeus. Por isso, durante séculos, os naturalistas brasileiros precisaram cruzar o Oceano Atlântico para ver essas espécies.

De acordo com Rafaela Forzza, a repatriação dos exemplares é um grande passo para garantir a preservação e evitar a biopirataria. “A flora brasileira é extremamente rica e gigantesca. O projeto REFLORA conseguiu engajar os botânicos brasileiros”, afirmou.