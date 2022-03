Debate com Bolsonaro e Guedes é ofensa às mulheres

Seria cômico se não fosse uma séria ofensa às mulheres.

O “Ciclo Brasil de Ideias Mulher”, organizado pelo Grupo Voto para debater a participação feminina na política, fez um anúncio com cinco homens e nenhuma mulher.

Supostamente era para discutir mulher na política, mas só homens falam. Fizeram isso justamente no Dia Internacional das Mulheres.

O anúncio do evento foi divulgado no perfil do presidente da Câmara, Arthur Lira, um dos homens falantes no evento, junto com o ministro Paulo Guedes, o ministro Tarcisio de Freitas e o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia.

Muitas mulheres acharam que seria até fakenews, já que se trata de uma coisa tão descabida. Contudo, depois de confirmado, o evento apenas mostrou o absurdo da ideia.

Parece que às mulheres caberia o papel de ouvintes.

Como eu disse acima, até seria cômico, mas a discriminação contra a mulher é coisa séria demais. Portanto… é apenas ofensivo.