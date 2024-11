CNI anuncia neutralização das emissões de carbono de suas atividades 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) anunciou que vai neutralizar as emissões de carbono de suas atividades da agenda ambiental até a COP 30, conferência do clima sediada em Belém, no Pará, ano que vem. A contagem das emissões será retroativa a outubro de 2024, quando a CNI organizou o primeiro evento preparatório para a COP 29, que ocorreu em Baku, no Azerbaijão, de 11 a 22 de novembro.

Para isso, a CNI fechou parceria com a Ambipar, empresa de gestão de serviços ambientais. As operações da CNI serão neutralizadas por meio da compra de créditos de carbono, obtidos a partir da preservação e do reflorestamento de áreas na Amazônia.

A confederação diz se comprometer também em eliminar o envio de resíduos a aterros sanitários. “Esta é uma forma de colocar em prática medidas de descarbonização das nossas atividades. Com essa parceria, compensaremos as emissões dos eventos que faremos até a COP de Belém. A compra de créditos de carbono recompensa financeiramente quem está na ponta, preservando a floresta”, afirmou o diretor de Relações Institucionais da CNI, Roberto Muniz.

A coluna vai acompanhar o cumprimento das promessas.