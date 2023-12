Candidato ao TRF1 advoga com Wassef

Um dos tres nomes mais votados pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região para compor a corte terá problemas para convencer o Palácio do Planalto a nomeá-lo desembargador.

O advogado paraense Diogo Seixas Condurú, que recebeu 21 votos, é parceiro de processos de ninguém mais ninguém menos do que Frederick Wassef, o advogado e amigo de Jair Bolsonaro.

Coube a Wassef, por exemplo, recomprar a famosa joia que Bolsonaro teria vendido para um colecionador nos Estados Unidos.

Os dois atuam juntos na defesa da MDP Transportes, empresa envolvida com a apreensão de Madeira no Amazonas, no caso em que o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles foi investigado pela Polícia Federal. Wassef e Condurú aparecem juntos em dois processos da empresa.

Além disso, Condurú foi nomeado duas vezes desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) por Bolsonaro.

A atuação dos dois não passou despercebida por servidores do Planalto que estão levantando a ficha dos três candidatos ao TRF1. Além de Condurú, Flávio Jaime de Moraes Jardim e Liz Marilia Guedes Vecci compõem a lista que está na mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.