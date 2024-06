Caetano x Osklen e o juiz seguidor de todos perfis bolsonaristas

O juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, que decidiu contra o cantor Caetano Veloso no processo contra a Osklen e Oskar Metsavaht, segue diversos perfis de extrema direita em redes sociais como Instagram e Facebook.

Segundo pesquisa realizada pela coluna, entre os perfis seguidos, estão diversos ligados a Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro e seus três filhos – Carlos, Eduardo e Flávio –, os perfis Ideologia de Gênero Não e Intervenção Monárquica, além do Senso Incomum, de Flávio Morgenstern.

Tanto Olavo de Carvalho quanto Flávio Morgenstern perderam processos para Caetano Veloso, devendo ao cantor valores milionários.

O cantor entrou com um processo indenizatório contra a marca de roupa em razão do uso não autorizado da imagem dele, assim como de elementos culturais do movimento Tropicália na nova coleção da marca.