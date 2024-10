A nova plataforma de monitoramento das recomendações climáticas

A liderança do B20 Brasil, grupo de engajamento do G20 que reúne empresários de mais de 20 economias do mundo, lançará um portal de acesso público com as recomendações climáticas elaboradas durante as discussões deste ano. Feito em parceria com a BloomberNEF, o hub climático é um dos legados da gestão brasileira, coordenada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Será anunciado no B20 Summit Brasil, no dia 25 de outubro, em São Paulo.

A plataforma terá políticas globais efetivas e as indicações de melhores práticas para executá-las. A meta é contribuir com os esforços dos formuladores de políticas para projetar e implementar estratégias, com as soluções de ações para avançar na redução de emissões, priorizando a transição para economias de baixo carbono.

Segundo o grupo, a criação da plataforma foi motivada pela complexidade de executar grandes ações climáticas, que poderiam comprometer a implementação das recomendações. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, as mudanças climáticas podem causar perdas econômicas de US$ 12,5 trilhões para o sistema de saúde até 2050.

O B20 Brasil Summit

O B20 Brasil Summit reunirá líderes empresariais e de governos dos países do G20 para discutir as recomendações listadas pelas sete forças-tarefas e pelo conselho de ação do fórum. A plenária será nos dias 24 e 25 de outubro, em São Paulo.

Os debates serão sobre temas centrais da presidência brasileira do G20, como o combate à fome e à pobreza, e a promoção de uma transição energética justa.