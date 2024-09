A exposição sobre o Minha Casa Minha Vida no Egito

A crise climática nas cidades e a formação de novas lideranças para defender o Meio Ambiente vai reunir ministros, representantes de uma centena de países e entidades ligadas ao tema durante o Fórum Urbano Mundial, que vai se realizar no Cairo, capital do Egito.

Queimadas e enchentes no mundo inteiro devem fomentar os debates que tem como mote “Tudo Começa em Casa: Ações Locais para Cidades e Comunidades Sustentáveis”. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) é o principal promotor do evento que também debaterá exemplos de políticas internacionais para Habitação Popular e Periferias.

Um dos representantes do Brasil, o ministro Jader Filho (Cidades), fará uma exposição sobre a evolução e as mudanças promovidas no Programa Minha Casa Minha Vida. Entre as quais, a construção das moradias próximas à malha urbana, em condomínios que tenham Biblioteca e localizados em áreas que ofereçam mais infraestrutura, como escolas, postos de saúde e transporte público.

O Fórum Urbano Mundial vai ser realizado de 4 a 8 de novembro e na sua agenda estão marcadas mesas redondas, workshops e eventos que tratem da defesa do Meio Ambiente nas grandes concentrações urbanas. Um deles vai reunir representantes da América Latina e do Caribe para a troca de informações e tentar criar uma rede Latino-Americana de conexão de programas habitacionais.