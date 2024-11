A escolha americana por Trump e seus reflexos no mundo

A vitória de Donald Trump foi robusta e incontestável. Ganhou nos estados pêndulo, conquistou a Pensilvânia, o bastião de ouro, terá maioria no Senado e pode ter na Câmara dos Deputados. Exercerá com muita força o seu projeto.

No discurso que fez ele foi mais brando, mas indicou que terá Elon Musk ao seu lado, e que nomeará Robert Kennedy Jr para a saúde. O filho de Bob Kennedy, um icônico democrata, foi saudado com gritos de “Bob, Bob!”

Não falou em mudança climática, na qual não acredita, mas prometeu aumentar a produção de petróleo.

Prometeu cumprir todas as suas promessas – até as mais absurdas. Entre elas, está a deportação em massa de imigrantes, que ele não repetiu no discurso, mas é sim uma promessa.

Deu sinais contra órgãos de imprensa que ele considera inimigos. Prometeu trazer de volta a força econômica que o país já teve, o que não conseguiu no primeiro mandato.

Trump-2 será muito mais forte e certeiro do que no primeiro mandato. Aguardemos, agora, o resultado oficial da escolha americana porque ela terá reflexos no mundo todo. Na festa republicana, que acompanhava o resultado eleitoral estava presente Eduardo Bolsonaro. #ficaadicaparaaesquerdabrasileira