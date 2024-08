Três fatores que preocupam a campanha de Datena à prefeitura de São Paulo

A candidatura do apresentador José Luiz Datena à prefeitura de São Paulo tem preocupado alguns integrantes do PSDB ouvidos pela coluna. Até o dia 6 de outubro, data do primeiro turno das eleições, ainda tem tempo, mas a avaliação é de que o jornalista não tem decolado nas pesquisas, o desempenho em debates não foi bom e ainda conta com pouca estrutura de campanha.

Após 4 desistências, Datena virou candidato em uma eleição pela primeira vez. Nas primeiras pesquisas de intenção de voto ele surpreendeu, chegou a empatar tecnicamente com os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL). O resultado chegou até a preocupar os primeiros colocados.

Desde então, participou de dois debates, o da Band e outro do Estadão junto com portal Terra, e nos encontros o apresentador não se saiu bem. Deixou de apresentar propostas, gaguejou muito, teve dificuldades de concluir raciocínio, o que o levou até a pedir desculpas à cúpula do partido depois do primeiro debate. No último, promovido por Veja, nem sequer apareceu numa estratégia armada nos bastidores com as equipes do prefeito e do deputado federal para conter o avanço do candidato do PRTB, Pablo Marçal.

A chegada do coach mudou o jogo novamente. O influenciador embaralhou a disputa, roubando votos de Nunes e de Datena. O apresentador perdeu força e não tem mais conseguido decolar nas pesquisas.

A campanha também não conta com apoio de nenhum outro partido, e a estrutura não tem ajudado a impulsionar mais a imagem do apresentador. Talvez seja precipitada a preocupação do partido, mas é fato que a entrada do influenciador acabou roubando um espaço que daria para o jornalista crescer.