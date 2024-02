Tabata rechaça título de 3ª via: “Não sou média entre Boulos e Nunes”

Giro VEJA - segunda, 5 de fevereiro

Na volta do recesso, Lira e Pacheco mandam recados ao Executivo e ao Judiciário

Em cerimônia de abertura do ano Legislativo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um discurso duro e mandou recados ao Palácio do Planalto. A cobrança de Lira, a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação ao STF e a mensagem do presidente Lula são destaques do Giro VEJA.