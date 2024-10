Sucessão na Câmara une PT, PL e pressiona Elmar à desistência

O líder do PL na Câmara, deputado Altineu Côrtes, afirmou, em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, desta quinta-feira, 31, que o nome de Hugo Motta, do Republicanos, como candidato à presidência da Câmara “une muitas forças políticas”. Na quarta-feira, 30, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e o PT de Lula, além de outras legendas, declararam apoio ao nome escolhido pelo presidente da Casa, Arthur Lira.

A taxa de desemprego no Brasil recuou a 6,4% no trimestre encerrado em setembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 31, pelo IBGE. O resultado é o melhor em 12 anos. Cerca de 7 milhões ainda buscam por uma vaga de trabalho. Indústria e Comércio foram os setores que mais absorveram novos trabalhadores. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, celebrou a queda no contingente de desempregados no país. Segundo ele, esse é “mais um número a comprovar o trabalho do governo Lula pela geração de trabalho e oportunidades”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez exames de monitoramento após a queda que sofreu há cerca de duas semanas e bateu a cabeça. Segundo o hospital Sírio-Libanês, de Brasília, o quadro é de estabilidade, mas o presidente segue proibido de viajar. Lula terá que continuar com acompanhamento médico e vai precisar realizar novos exames daqui a três dias. Acompanhe o Giro VEJA.