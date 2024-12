Votação do pacote deve acontecer se governo resolver emendas, diz senador

A votação no Congresso do pacote de corte de gastos apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em novembro pode acontecer se o governo “conseguir resolver as pendências com o pagamento das emendas”. A afirmação é do senador Rogério Carvalho (PT-SE), entrevistado no programa Ponto de Vista, de VEJA, nesta quinta-feira, 12. O recesso do Legislativo deve começar no próximo dia 22 e o Planalto corre contra o tempo para aprovar tanto as medidas fiscais quanto o Orçamento de 2025.

“Eu acredito que, se o governo conseguir resolver as pendências com o pagamento das emendas, a votação do pacote de ajuste fiscal deve acontecer na Câmara e aí na semana que vem a gente tem tempo para apreciar no Senado. É uma questão relevante para o país”, afirmou Carvalho.

O projeto enfrenta dificuldades para avançar no Legislativo por causa de pontos específicos e a situação ficou pior após decisão do ministro Flávio Dino, do STF, que ordenou regras no pagamento das emendas. Segundo Haddad, as medidas devem gerar uma economia de R$ 70 bilhões nos próximos dois anos.

O senador tratou ainda da medida apresentada pelo governo para liberar os recursos aos parlamentares e destravar a pauta econômica, sobre as propostas dentro do pacote fiscal e sobre o projeto de anistia aos golpistas do 8 de Janeiro.

