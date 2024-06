Senador Humberto Costa fala sobre a PEC que pode privatizar praias

O senador Humberto Costa (PT) será o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA, nesta terça-feira, 3, às 12h. O parlamentar vai falar sobre a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que abre brecha para a privatização das praias brasileiras e também a respeito da chamada “taxação das blusinhas”, proposta que está pautada para ser votada hoje no Senado junto com o PL do Mover, programa de incentivos à indústria automobilística que adotar medidas sustentáveis.

Costa é contra a proposta que trata sobre a venda de terrenos de Marinha, que são áreas da União localizadas próximas à faixa de areia do litoral brasileiro. O parlamentar destacou os riscos ambientais, sociais e administrativos da medida. O projeto é relatado no Senado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL).

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também vai abordar das principais notícias do dia com o jornalista José Benedito, editor de Brasil.

