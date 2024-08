Lula é ‘cúmplice’ do desastre na Venezuela, diz Ciro Nogueira a VEJA

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, foi o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA. O parlamentar falou sobre a tensão que se alastra na Venezuela após o pleito que elegeu Nicolás Maduro como presidente e a posição do Brasil em relação ao assassinato do líder do Hamas. O programa também vai recebeu a especialista em Relações Internacionais e professora do IBMEC, Natalia Fingermann.

Na live, Ciro Nogueira classificou a condução do governo Lula na política externa como “um completo desastre”. O senador afirmou que o presidente é um “cúmplice” da crise na Venezuela por sua longa relação com Maduro e defendeu uma pressão do Legislativo sobre o Planalto no tema. “Espero que o Congresso não se omita e cobre o governo federal.”

