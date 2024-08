Emendas Pix: relator critica decisão de Dino, mas nega ‘retaliação’

O relator do projeto para regulamentar as emendas Pix, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), foi o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA. O parlamentar falou sobre a proposta que prevê alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias para dar mais transparência ao repasse de recursos da União para o Congresso.

Nesta quarta-feira, 14, o ministro do STF, Flávio Dino, suspendeu o pagamento de todas as emendas impositivas, que são as de comissão do fim do ano e as chamas Pix, até que o Congresso dê “transparência, rastreabilidade e eficiência aos recursos”. A decisão gerou ainda mais revolta dos parlamentares que agora estudam um projeto para dar mais transparência à medida.

Na live, Cláudio Cajado afirmou que a decisão de Dino “causou surpresa” e “paralisou obras” que estavam em andamento. O deputado também defendeu o diálogo como forma de o Congresso reafirmar sua autonomia, ressaltando que interpretou a postura do ministro do STF como uma “interferência”. O parlamentar, porém, afirmou que a decisão de uma comissão do Congresso de não liberar 1,3 bilhão ao Judiciário não se trata de uma “retaliação”. Cajado destacou que a votação respeito a questão fiscal.

