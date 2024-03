Relator da PEC do BC é o entrevistado do programa Ponto de Vista

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O relator da PEC do BC, senador Plínio Valério (PSDB-AM), será o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA, transmitido ao vivo às 12h. O parlamentar vai falar sobre a Proposta de Emenda à Constituição que visa dar mais autonomia para o BC.

O texto, que tem resistência do Ministério da Fazenda, quer – além de dar a autonomia já prevista na lei complementar aprovada no governo de Jair Bolsonaro -, desvincular o orçamento da autoridade mineradora da União, dando mais liberdade para a instituição gerir seus recursos e gestão de equipe. A fiscalização ficaria a cargo do Senado.

O programa, apresentado por Marcela Rahal, também vai abordar as principais notícias do dia com o colunista de Maquiavel José Benedito.

