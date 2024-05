Quem são os presidenciáveis mais rejeitados para 2026, segundo pesquisa

Uma pesquisa feita pela Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira, 13, mostra quais nomes para disputar a Presidência em 2026 teriam mais rejeição entre os eleitores. Inelegível, o ex-presidente Bolsonaro lidera o levantamento. 54% dos entrevistados disseram que não votariam no ex-capitão.

Em segundo lugar, estão o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com 50%. Porém, ambos estão empatados tecnicamente com o ex-presidente. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O presidente Lula vem na sequência. Segundo o levantamento, 49% dos eleitores não votariam nele. No entanto, em outro recorte da pesquisa, 55% dos entrevistados disseram que o petista não merecia mais uma chance em 2026. A presidente do PT, Gleisi Hoffmam, também aparece entre os nomes pesquisados para disputar as eleições em 2026. A deputada federal do Paraná aparece com 34% de rejeição.

Uma das principais apostas, diante da inelegibilidade do ex-presidente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece numa situação bem mais confortável do que o ex-capitão, com 30%.

Tecnicamente empatados, os menos rejeitados, segundo a pesquisa, são os governadores Ratinho Junior, do Paraná, (27%), Romeu Zema, de Minas Gerais, (25%) e Ronaldo Caiado, de Goiás, (24%).