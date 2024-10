Procurador Regional Eleitoral de SP comenta expectativa para o 1º turno

O Procurador Regional Eleitoral no Estado de São Paulo, Paulo Taubemblatt, afirmou, em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, desta quinta-feira, 3, que o tribunal tem agido com rapidez para ‘conter os excessos’ dos candidatos e conta com a colaboração do Ministério Público Eleitoral.

“As respostas são dadas rapidamente, o tribunal julga rapidamente. Nós julgamos centenas de casos diariamente e o material é retirado (do ar). Nós atuamos, mas a agressão acontece na internet e nós não podemos agir preventivamente. É impossível conter a onda, a avalanche (de conteúdo)”, afirmou Taubemblatt.

“Nós agimos para retirar o material do ar e conceder direitos de respostas, mas uma das lógicas de quem faz isso {retórica agressiva) é se importar muito pouco com as consequências jurídicas da ação”, acrescentou.

Pesquisas e debate da Globo

O diretor de análise política da AtlasIntel, Yuri Sanches, também participou do programa e analisou os últimos dados das pesquisas eleitorais que mostram um cenário indefinido na disputa da capital paulista. Na segunda-feira, 30, o instituto divulgou pesquisa com Guilherme Boulos (PSOL) à frente, com 29,4% das intenções de voto, enquanto Pablo Marçal (PRTB) supera o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 25,4% e 22,9% das intenções de votos, respectivamente.

Sanches afirmou que, pela tendência observada pelo instituto, Boulos e Marçal podem desbancar Nunes e fazer o segundo turno do pleito na capital paulista. O analisa também comentou sobre a possibilidade do debate da TV Globo, a ser realizado na noite desta quinta, mudar o rumo da corrida eleitoral. Para ele, os principais candidatos devem tomar alguns cuidados para não se prejudicarem e conseguirem convencer o eleitorado que ainda não definiu o voto.

Sobre o programa

