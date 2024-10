Primeira pesquisa em SP e operação da PF contra Abin Paralela

Pesquisa do instituto Paraná à prefeitura de São Paulo mostra o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, com 52,8% das intenções de voto e o deputado federal, do PSOL, Guilherme Boulos com 39%. Esse é o primeiro levantamento feito após a definição dos candidatos que vão disputar o segundo turno. Em comparação com o último levantamento, realizado antes do primeiro turno, Nunes oscilou 2,2 pontos pra cima. Boulos conquistou mais 3,7 pontos. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou menos.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 10, a 5ª fase da Operação Última Milha que investiga o funcionamento de uma “Abin paralela” na gestão do ex-presidente Bolsonaro. A Agência de inteligência foi usada para espionar de forma ilegal adversários políticos e produção de notícias falsas. De acordo com as investigações, um dos suspeitos recebia conteúdo de desinformação produzido pela organização criminosa e disseminava na redes. Entre os alvos, está um assessor parlamentar. Acompanhe o Giro Veja.